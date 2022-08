Lulù Selassié | tutti a parlare di Manuel Bortuzzo e della fidanzata | la sua reazione

(Di sabato 27 agosto 2022)ha una nuovadopo l’addio a. In breve, la storia d’amore tra il nuotatore e la princess era nata sotto le telecamere del GF Vip 6. Superati numerosi alti e bassi dell’inizio, questa relazione sembrava aver preso una piega seria dopo la fine del reality. La coppia aveva iniziato a convivere a Roma, a casa di lui, ma tra una dedica e una vacanza insieme è poi arrivata la doccia fredda. Soprattutto per. A fine aprile scorso, lo sportivo ha scritto la parola fine su questo rapporto.: laalle foto Sono passati mesi da questo addio chiacchieratissimo e ora c’è ...

IPrandelli : @guidolino68 @doublenationale @PiezzoRosaria @PinaScaccuto @lulu_selassie @PScaccuto Vedremo manuel all attacco di… - guidolino68 : @doublenationale @IPrandelli @PiezzoRosaria @PinaScaccuto @lulu_selassie @PScaccuto Se un giorno come spero lei met… - doublenationale : @guidolino68 @IPrandelli @PiezzoRosaria @PinaScaccuto @lulu_selassie @PScaccuto Ma ti pare che un segui vale più di… - guidolino68 : @doublenationale @IPrandelli @PiezzoRosaria @PinaScaccuto @lulu_selassie @PScaccuto E quale ? Ha paura che gli dare… - francaruberto56 : @AZZURRAROLF58 @Loredan08438465 @lulu_selassie Buongiorno Azzurra ?? -

Roccarainola.net

Manuel Bortuzzo raccontava così a Oggi il suo amore per- guarda UN NUOVO AMORE - Manuel non è rimasto con le mani in mano e pubblica una tenera foto di un bacio, l'ufficializzazione della ...Selassiè, come ha reagito dopo la foto di Manuel con la nuova fidanzataSelassiè , dopo la foto postata da Manuel Bortuzzo , ha "risposto" con un signorile silenzio carico di tante cose da ... soffiata assurda di Jessica e Lulù Selassiè, svelano un’irregolarità gravissima [VIDEO]