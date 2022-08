LIVE F1 | GP Belgio 2022 in DIRETTA | Verstappen impressionante nella Q1 | 2° Sainz e 4° Leclerc

Leggi su oasport

(Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE GPF1 SU TV8 IN CHIARO 16.44 Ci sono 20°C sull’asfalto. 16.43 In pista tutti, esclusi i primi quattro della classifica di questa Q1 (, Perez e). 16.40 Vi ricordiamo che se questa fosse la classificaQ3, la pole sarebbe di, vista la penalità a. 16.38 Migliora Hamilton che si porta in 11ma posizione a 1.727 immediatamente alle spalle di Russell. 16.37 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:44.581 12 CarlosFerrari+0.469 1 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.796 14 CharlesFerrari+0.991 1 5 Esteban OCON Alpine+1.458 1 6 Fernando ...