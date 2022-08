Juventus bella a metà con la Roma, Abraham risponde a Vlahovic. Dybala, un acuto e poco altro (Di sabato 27 agosto 2022) E’ una bella Juventus contro la Roma, ma solo a metà. E così, arriva soltanto un pareggio per i bianconeri, che fa il paio con quello contro la Sampdoria, anche se in una partita decisamente più complicata, in uno scontro diretto che per il primo tempo è stato giocato alla grande. E allora, sorge una domanda: se la squadra di Allegri può giocare con coraggio, attaccando, spingendo e arrembando, perché soltanto per il primo tempo e non per tutto il match? Non regge soltanto la questione fisica, c’è un’impostazione che regge dallo scorso anno. La voglia di gestire a tutti i costi, anche quando non si può gestire. E’ su questo che deve lavorare il tecnico bianconero, nell’eliminare del tutto la mentalità un po’ sparagnina e puntare a giocarsela a viso aperto, dal primo all’ultimo minuto. In ogni caso, è un passo avanti ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) E’ unacontro la, ma solo a. E così, arriva soltanto un pareggio per i bianconeri, che fa il paio con quello contro la Sampdoria, anche se in una partita decisamente più complicata, in uno scontro diretto che per il primo tempo è stato giocato alla grande. E allora, sorge una domanda: se la squadra di Allegri può giocare con coraggio, attaccando, spingendo e arrembando, perché soltanto per il primo tempo e non per tutto il match? Non regge soltanto la questione fisica, c’è un’impostazione che regge dallo scorso anno. La voglia di gestire a tutti i costi, anche quando non si può gestire. E’ su questo che deve lavorare il tecnico bianconero, nell’eliminare del tutto la mentalità un po’ sparagnina e puntare a giocarsela a viso aperto, dal primo all’ultimo minuto. In ogni caso, è un passo avanti ...

