Il post di Hillary Sedu contro Giorgia Meloni | “Sappiamo che in campagna elettorale c’è bisogno di inventare un nemico”

Controc43312427 : @repubblica Fbi sono quelli che hanno mentito sul dossier Steele ordinato dai democratici (collusioni con “russi”)… - universo_astro : RT @peraltro: La guerra è la verità che ci attendeva al termine della post-verità, parola dell’anno 2016, l’anno in cui Trump, in campagna… -

Feminist Post

... intervista al prof Stefano Ceccanti Da La Regina a Sarracino, è caccia ai vecchidei giovani ... Basta pensare alle ingerenze nella sfida tra Donald Trump eClinton, attraverso la "......che il suo gruppo alla fine ha deciso di limitare la diffusione del Nuovo articolo Yorksulla ... un riferimento all'FBI che ha riaperto le indagini sul serverL'e - mail privata di Clinton ... Hillary Clinton: se continuiamo a parlare di trans perderemo le elezioni » FeministPost Temporarily anyway, Donald J. Trump resembles the Br’er Rabbit of the Joel Chandler Harris tales: flung into the briar patch by the FBI search of his Mar-a-Lago country club.Temporarily anyway, Donald J. Trump resembles the Br’er Rabbit of the Joel Chandler Harris tales: flung into the briar patch by the FBI search of his Mar-a-Lago country club.