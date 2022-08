“Ex di Uomini e Donne arrestato per stupro”: il commento dell’ufficio stampa della De Filippi (Di sabato 27 agosto 2022) Alla produzione di Uomini e Donne e probabilmente alla stessa Maria De Filippi non è piaciuto affatto che per rendere più eclatante la notizia dell’arresto per stupro di un ragazzo di nome Leoluca Granata, i vari magazine abbiano tirato in ballo una vecchia partecipazione al talk show di Maria De Filippi. Tanto più che, contrariamente a quanto scritto dai principali portali, Granata non è mai stato tronista, ma ha preso parte a un’unica puntata venendo inquadrato solo pochi secondi. Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia si sono lasciati? Lei fa un gesto drastico Sembra giunta al capolinea la storia tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato calciatore conosciuto nel programma ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 agosto 2022) Alla produzione die probabilmente alla stessa Maria Denon è piaciuto affatto che per rendere più eclatante la notizia dell’arresto perdi un ragazzo di nome Leoluca Granata, i vari magazine abbiano tirato in ballo una vecchia partecipazione al talk show di Maria De. Tanto più che, contrariamente a quanto scritto dai principali portali, Granata non è mai stato tronista, ma ha preso parte a un’unica puntata venendo inquadrato solo pochi secondi. Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia si sono lasciati? Lei fa un gesto drastico Sembra giunta al capolinea la storia tra l'ex tronista die il fidanzato calciatore conosciuto nel programma ...

amnestyitalia : #Turchia L’associazione delle “Madri del sabato” cerca verità e giustizia per i parenti che sono scomparsi negli an… - SimonaMalpezzi : Il modello Orbán, a cui si ispira la destra, vuole le donne a casa senza istruzione. La denatalità non si combatte… - uominiedonne : * Nota di chiarimento da parte del produttore di Uomini e Donne in merito alle notizie che riguardano Leoluca Grana… - terfIover : @hujinvr Puoi almeno mettermi donne che qiesti uomini cessi mi stanno facendo scoppiare le vene - Jex_Goodheart : @sasa1954123 Se gli uomini non sono all'altezza, non è di certo colpa delle donne. -