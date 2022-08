Energia | Patuanelli e il tweet di febbraio | l’allarme lanciato allora

(Di sabato 27 agosto 2022) ROMA – “per lo tsunami energetico che sta arrivando lo abbiamopiù di 6 mesi fa. Ora i cittadini si stanno accorgendo del motivo per il quale non potevamo più stare in silenzio”. Lo ha scritto Stefano, ministro delle Politiche agricole e forestali ed esponente del Movimento 5 stelle, rilanciando su Twitter una sua presa di posizione che risale al 10. “Siamo nel pieno di una crisi energetica – affermava– che mina alle fondamenta l’economia reale del Paese. Uno scostamento di bilancio non può essere considerato ‘debito cattivo’, perché il rovescio della medaglia potrebbe voler dire far fallire migliaia di aziende”. L'articolo L'Opinionista.

...proposto e portato in Consiglio dei Ministri un provvedimento per mettere un tetto nazionale al prezzo dell', in attesa di un price cap europeo. È stato stralciato". Così Stefano...Lo scrive su Twitter il ministro per le Politiche agricole Stefano, del M5S, rilanciando un suo tweet del 10 febbraio in cui affermava: 'Siamo nel pieno di una crisi energetica che mina ... **Energia: Patuanelli a Letta, ‘credibilità Potevi collaborare prima invece di svegliarti ora’** ROMA - "L'allarme per lo tsunami energetico che sta arrivando lo abbiamo lanciato più di 6 mesi fa. Ora i cittadini si stanno accorgendo del motivo per il ...Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Caro Enrico, con quale credibilità le chiedi tu adesso Forse non dovevi collaborare prima invece di svegliarti solo ora Chiediamo al Governo interventi strutturali ...