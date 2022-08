Bimba di 7 anni morta schiacciata da una statua in un hotel: aperta un’inchiesta (Di sabato 27 agosto 2022) Una bambina napoletana di 7 anni è morta schiacciata da una statua in Germania. Lavinia Trematerra, figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi, era in hotel a Monaco di Baviera quando sarebbe stata colpita da una statua di marmo. La vicenda La bambina stava giocando nel giardino dell’hotel quando all’improvviso una statua in marmo è caduta colpendola. Sul tragico incidente è stata aperta un’inchiesta. La salma della piccola sarà sottoposta all’ autopsia e solo dopo gli accertamenti sarà riportata in Italia, a Napoli, dove ci saranno i funerali. Leggi anche: Carenze igieniche, strutturali e professionali: sequestri e multe ai ristoranti di Ponza e Ventotene Il cordoglio del Comune di Ponza, dove abita il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 agosto 2022) Una bambina napoletana di 7da unain Germania. Lavinia Trematerra, figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi, era ina Monaco di Baviera quando sarebbe stata colpita da unadi marmo. La vicenda La bambina stava giocando nel giardino dell’quando all’improvviso unain marmo è caduta colpendola. Sul tragico incidente è stata. La salma della piccola sarà sottoposta all’ autopsia e solo dopo gli accertamenti sarà riportata in Italia, a Napoli, dove ci saranno i funerali. Leggi anche: Carenze igieniche, strutturali e professionali: sequestri e multe ai ristoranti di Ponza e Ventotene Il cordoglio del Comune di Ponza, dove abita il ...

fanpage : Si è avvicinato alla mamma di una bimba di otto anni e le ha offerto oltre centomila dollari per 'acquistare' la pi… - ItalianAirForce : Ieri pomeriggio una bimba di 5 anni in imminente pericolo di vita è stata trasportata in un’ambulanza caricata su u… - stella_branca : RT @mentecritica: Bimba di 7 anni morta tragicamente perché una statua le è caduta addosso. No link. No foto per rispetto. Un abbraccio sin… - CorriereCitta : Bimba di 7 anni morta schiacciata da una statua in un hotel: aperta un’inchiesta - Iness054193682 : RT @mentecritica: Bimba di 7 anni morta tragicamente perché una statua le è caduta addosso. No link. No foto per rispetto. Un abbraccio sin… -