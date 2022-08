Ultime Notizie – Bruxelles, furgone contro tavolini bar: c’è un arresto (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ stato arrestato ad Anversa il presunto conducente di un furgone che oggi intorno alle 13 si è schiantato contro il dehors di un bar nel centro di Bruxelles, provocando il ferimento lieve di sei persone. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Belga. L’uomo si era dato alla fuga dopo l’incidente e la polizia aveva ritrovato il mezzo un paio d’ore più tardi. Le autorità hanno innalzato il livello di allerta, portandolo a 3 su una scala di 4, che indica una minaccia grave, ha riferito l’emittente Rtbf. Nessuno dei feriti ha dovuto essere ricoverato in ospedale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ stato arrestato ad Anversa il presunto conducente di unche oggi intorno alle 13 si è schiantatoil dehors di un bar nel centro di, provocando il ferimento lieve di sei persone. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Belga. L’uomo si era dato alla fuga dopo l’incidente e la polizia aveva ritrovato il mezzo un paio d’ore più tardi. Le autorità hanno innalzato il livello di allerta, portandolo a 3 su una scala di 4, che indica una minaccia grave, ha riferito l’emittente Rtbf. Nessuno dei feriti ha dovuto essere ricoverato in ospedale. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - sole24ore : ?? I #partiti «pensano alla campagna elettorale, che è su altri temi». Di fronte all’«emergenza nazionale» del caro… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - matilde_tonelli : mi chiudo in un silenzio stampa a causa delle ultime notizie uscite sul profilo @Harry_Styles - gimaggioni : RT @sole24ore: ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero problemi. M… -