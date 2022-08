Sextortion in aumento tra i minori: consigli della polizia postale per vittime e genitori (Di venerdì 26 agosto 2022) Cresce il numero di segnalazioni di adolescenti coinvolti in questo fenomeno: adulti che li avvicinano online, li spingono in conversazioni virtuali di tipo sessuale, acquisiscono immagini e video intimi e poi richiedono soldi per evitare la pubblicazione del materiale privato. Il primo suggerimento è quello di “non cedere mai al ricatto pagando le somme richieste” Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 agosto 2022) Cresce il numero di segnalazioni di adolescenti coinvolti in questo fenomeno: adulti che li avvicinano online, li spingono in conversazioni virtuali di tipo sessuale, acquisiscono immagini e video intimi e poi richiedono soldi per evitare la pubblicazione del materiale privato. Il primo suggerimento è quello di “non cedere mai al ricatto pagando le somme richieste”

