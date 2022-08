Serata omaggio a David Bowie ed i Queen. Domenica 28 agosto a Grado

Leggi su udine20

(Di venerdì 26 agosto 2022) Unaunica che renderàalla grande musica inglese e per la precisione a due leggende comeed i. E per farlo ci saranno due band triestine che si alterneranno sul palco del Parco delle Rose di. Lo spettacolo è prodotto dalla Good Vibrations, che in questi anni sta portando nei teatri di tutta Italia (e non solo) progetti di successo come Canto Libero (a Mogol&Battisti), Acqua&Sale (tributo a Mina e Celentano), Blood Brothers (tributo a Springsteen), The Beatbox&Carlo Massarini, ForeverExperience. STARDUST –TRIBUTE BAND Gli Stardust – tributo anascono a Trieste nel 2016 per volontà di Michele Maier, alle spalle ...