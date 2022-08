Morti 2 ciclisti folgorati da un fulmine, uno è l’industriale Balocco (Di venerdì 26 agosto 2022) I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questo pomeriggio nella zona dell'Assietta, comune di Pragelato (To) per due mountain-biker deceduti presumibilmente a causa di un fulmine. La chiamata di emergenza è stata effettuata intorno alle 14 da una persona che in automobile e ha individuato i due ciclisti a terra, esanimi, verso il rifugio dell'Assietta. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso Alpino e i Carabinieri. Nonostante condizioni meteo negative, l'eliambulanza è riuscita a sbarcare l'equipe che ha avviato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria finché è stato possibile soltanto constatare il decesso dei ciclisti. In considerazione delle condizioni meteorologiche in zona e delle prime indicazioni del personale ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 agosto 2022) I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questo pomeriggio nella zona dell'Assietta, comune di Pragelato (To) per due mountain-biker deceduti presumibilmente a causa di un. La chiamata di emergenza è stata effettuata intorno alle 14 da una persona che in automobile e ha individuato i duea terra, esanimi, verso il rifugio dell'Assietta. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso Alpino e i Carabinieri. Nonostante condizioni meteo negative, l'eliambulanza è riuscita a sbarcare l'equipe che ha avviato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria finché è stato possibile soltanto constatare il decesso dei. In considerazione delle condizioni meteorologiche in zona e delle prime indicazioni del personale ...

