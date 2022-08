“La favola siamo noi”, un parco faunistico unico nel suo genere (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – In Calabria l’occasione di conoscere gli animali insieme a chi li vive tutti i giorni. Mirella Valeriu: “Una visita guidata per lasciarsi alle spalle stress e pensieri” SAN PIETRO A MAIDA (CZ) 26/08/2022 – C’è una singolare comunità che vive a Pianoro di Corda, spicchio di Calabria da cui si domina la Piana di Lamezia Terme. Una comunità dove vivono, praticamente in simbiosi, nove donne e un centinaio di animali. Scambiandosi, reciprocamente, cure e tanto amore. Ma quella creata nella località all’interno del comune di San Pietro a Maida non è una comunità chiusa. Perché le emozioni che gli animali e le donne che li accudiscono si scambiano quotidianamente vengono condivise con i visitatori di questo parco faunistico unico nel suo genere, aperto tutti i pomeriggi dei giorni infrasettimanali (tranne ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – In Calabria l’occasione di conoscere gli animali insieme a chi li vive tutti i giorni. Mirella Valeriu: “Una visita guidata per lasciarsi alle spalle stress e pensieri” SAN PIETRO A MAIDA (CZ) 26/08/2022 – C’è una singolare comunità che vive a Pianoro di Corda, spicchio di Calabria da cui si domina la Piana di Lamezia Terme. Una comunità dove vivono, praticamente in simbiosi, nove donne e un centinaio di animali. Scambiandosi, reciprocamente, cure e tanto amore. Ma quella creata nella località all’interno del comune di San Pietro a Maida non è una comunità chiusa. Perché le emozioni che gli animali e le donne che li accudiscono si scambiano quotidianamente vengono condivise con i visitatori di questonel suo, aperto tutti i pomeriggi dei giorni infrasettimanali (tranne ...

ToninoAtti : RT @PaoloSpallino1: @EnricoLetta @pdnetwork Avete preso a manganellate gli studenti che protestavano per i loro diritti, con gli idranti av… - Mantegnapittore : RT @PaoloSpallino1: @EnricoLetta @pdnetwork Avete preso a manganellate gli studenti che protestavano per i loro diritti, con gli idranti av… - lifestyleblogit : “La favola siamo noi”, un parco faunistico unico nel suo genere - - PaoloSpallino1 : @EnricoLetta @pdnetwork Avete preso a manganellate gli studenti che protestavano per i loro diritti, con gli idrant… - LocalPage3 : “La favola siamo noi”, un parco faunistico unico nel suo genere -