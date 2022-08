Influenza dei pomodori, è boom di contagi: ecco i sintomi a cui fare attenzione (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo il Covid-19 e il Vaiolo delle scimmie, si è appena diffusa la notizia di un nuovo virus in circolazione. Si tratterebbe nello specifico di una forma Influenzale chiamata “tomato flu” (Influenza dei pomodori) che sta creando allarme in India. Questo particolare nome deriverebbe dal fatto che questa malattia sarebbe caratterizzata dalla comparsa di bolle rosse che si trasformano in ulcere, simili a piccoli pomodori. Vediamo nel dettaglio come si trasmette, qual è il suo indice di mortalità e quali altri sintomi sviluppa.



