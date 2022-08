Il presidente della Federal Reserve: «Per ridurre l’inflazione bisognerà mantenere una politica restrittiva». E le Borse chiudono in calo (Di venerdì 26 agosto 2022) «Riportare la stabilità dei prezzi richiederà un’azione forte da parte della Fed». Così il presidente della Federal Reserve (la Banca centrale degli Stati Uniti d’America), Jerome Powell, alla 45° edizione del Simposio di Jackson Hole, in Wyoming. Per ridurre l’inflazione, ha detto Powell, l’economia dovrà subire «qualche dolore», ma riportare subito una stabilità dei prezzi «sarebbe ancora più doloroso». «bisognerà mantenere una politica restrittiva per diverso tempo. La storia ci insegna ad avere cautela contro un allentamento prematuro della politica monetaria», ha aggiunto. Saranno i dati economici a guidare la decisione della ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022) «Riportare la stabilità dei prezzi richiederà un’azione forte da parteFed». Così il(la Banca centrale degli Stati Uniti d’America), Jerome Powell, alla 45° edizione del Simposio di Jackson Hole, in Wyoming. Per, ha detto Powell, l’economia dovrà subire «qualche dolore», ma riportare subito una stabilità dei prezzi «sarebbe ancora più doloroso». «unaper diverso tempo. La storia ci insegna ad avere cautela contro un allentamento prematuromonetaria», ha aggiunto. Saranno i dati economici a guidare la decisione...

