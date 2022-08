Crolla la chiesa dell'XI secolo: è polemica in Toscana (Di venerdì 26 agosto 2022) Ieri mattina è Crollata la facciata della chiesa di Sant'Andrea di Oliveto a Civitella Val di Chiana (in Toscana) risalente all'XI secolo: secondo l'amministrazione di centrosinistra si è trattato di un cedimento improvviso senza avvisaglie, ma è già polemica Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 agosto 2022) Ieri mattina èta la facciatadi Sant'Andrea di Oliveto a Civitella Val di Chiana (in) risalente all'XI: secondo l'amministrazione di centrosinistra si è trattato di un cedimento improvviso senza avvisaglie, ma è già

