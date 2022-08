AEW: Kenny Omega descritto come il più duro e passionale durante il meeting voluto da Tony Khan (Di venerdì 26 agosto 2022) Kenny Omega non è solo una delle Top Star della AEW, assieme a Cody Rhodes e gli Young Bucks è stato uno degli artefici della nascita della federazione finanziata dalla famiglia Khan e oggi riveste il ruolo di vicepresidente esecutivo nel board della AEW. In virtù di questo ruolo, Omega nella giornata di mercoledì ha partecipato al meeting indetto da Tony Khan, non solo nelle vesti di atleta, ma soprattutto in quelle da dirigente e ha preso la parola durante l’incontro. Stimolante o troppo severo? Nelle ultime settimane sono uscite tante voci su un generale malcontento del backstage AEW, dai mal di pancia di CM Punk successivamente smentiti ai dissidi tra Thunder Rosa e Britt Baker, passando per lo scontro fisico tra Eddie Kingston e Sammy ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 26 agosto 2022)non è solo una delle Top Star della AEW, assieme a Cody Rhodes e gli Young Bucks è stato uno degli artefici della nascita della federazione finanziata dalla famigliae oggi riveste il ruolo di vicepresidente esecutivo nel board della AEW. In virtù di questo ruolo,nella giornata di mercoledì ha partecipato alindetto da, non solo nelle vesti di atleta, ma soprattutto in quelle da dirigente e ha preso la parolal’incontro. Stimolante o troppo severo? Nelle ultime settimane sono uscite tante voci su un generale malcontento del backstage AEW, dai mal di pancia di CM Punk successivamente smentiti ai dissidi tra Thunder Rosa e Britt Baker, passando per lo scontro fisico tra Eddie Kingston e Sammy ...

Zona_Wrestling : AEW: Kenny Omega descritto come il più duro e passionale durante il meeting voluto da Tony Khan… - zazoomblog : AEW: Promo di Kenny Omega ai danni di Will Ospreay subito dopo Dynamite - #Promo #Kenny #Omega #danni #Ospreay - Zona_Wrestling : AEW: Promo di Kenny Omega ai danni di Will Ospreay subito dopo Dynamite - retrowrestling_ : Fantaseando con un evento conjunto WWE x AEW solo para ver un Seth Rollins vs Kenny Omega - Zona_Wrestling : ALL ABOUT ELITE - Il ritorno di Kenny Omega e CM Punk -