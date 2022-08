The Boys 4: Jeffrey Dean Morgan nel cast dei nuovi episodi (Di giovedì 25 agosto 2022) L'attore Jeffrey Dean Morgan, dopo molta attesa, reciterà in The Boys 4, collaborando nuovamente con Eric Kripke. Jeffrey Dean Morgan reciterà in The Boys 4, riuscendo così finalmente a realizzare il suo desiderio di recitare nella serie tratta dai fumetti e poter collaborare nuovamente con Eric Kripke, il creatore di Supernatural. L'attore da tempo aveva chiesto allo showrunner di poter recitare nel progetto targato Amazon Prime Video, ma i suoi impegni avevano sempre reso impossibile riuscire nell'impresa. Nella quarta stagione di The Boys l'attore Jeffrey Dean Morgan sarà una guest star con un ruolo di cui non sono stati svelati i dettagli. L'interprete di Negan in The Walking Dead ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022) L'attore, dopo molta attesa, reciterà in The4, collaborando nuovamente con Eric Kripke.reciterà in The4, riuscendo così finalmente a realizzare il suo desiderio di recitare nella serie tratta dai fumetti e poter collaborare nuovamente con Eric Kripke, il creatore di Supernatural. L'attore da tempo aveva chiesto allo showrunner di poter recitare nel progetto targato Amazon Prime Video, ma i suoi impegni avevano sempre reso impossibile riuscire nell'impresa. Nella quarta stagione di Thel'attoresarà una guest star con un ruolo di cui non sono stati svelati i dettagli. L'interprete di Negan in The Walking Dead ...

