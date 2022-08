Milan-Chelsea | Juve-Psg | Napoli-Liverpool | Bayern e Barça per Inter

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Sorteggio complicato per le quattro italiane impegnate nella prossima Champions League. Sulla carta ilè la squadra che ha trovato il girone meno complicato: se la vedrà coldi Jorginho e Koulibaly, il Salisburgo e la Dinamo Zagabria. Non è andata malissimo al, che pesca sì ilma anche Ajax e Rangers, due squadre alla portata degli azzurri. Messi, Mbappè e Neymar per lantus, finita nel girone H assieme al Psg. Per i bianconeri anche il Benfica e gli israeliani del Maccabi Haifa. Decisamente sfortunata l', attesa da un gruppo conMonaco e Barcellona e completato dal Viktoria Plzen. La fase a gironi scatterà il 6-7 settembre, seconda giornata il 13-14 settembre, la terza il 4-5 ottobre, la ...