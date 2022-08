Lulù Selassié, lo sfottò da Ballando con le Stelle. La princess colpita e affondata (Di giovedì 25 agosto 2022) Ballerino di Ballando con le Stelle prende in giro Lulù Selassié. Nelle ultime settimane la principessina ex GF Vip 6 si è data molto da fare. Nel giro di poco tempo, dopo aver partecipato ad una diretta Instagram sul reveng porn, ha annunciato l’uscita del suo pri“Sta con lui?”. Lulù Selassiè, spunta il flirt con il cantante italiano. Ed è lei stessa a fare chiarezzamo singolo insieme alla sorella Clarissa. Inoltre Lucrezia ha rivelato che presto per i suoi fan arriverà una grandissima sorpresa: il suo esordio letterario. Per quanto riguarda l’uscita del brano Lulù Selassié ha scritto: “In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Ballerino dicon leprende in giro. Nelle ultime settimane la principessina ex GF Vip 6 si è data molto da fare. Nel giro di poco tempo, dopo aver partecipato ad una diretta Instagram sul reveng porn, ha annunciato l’uscita del suo pri“Sta con lui?”.Selassiè, spunta il flirt con il cantante italiano. Ed è lei stessa a fare chiarezzamo singolo insieme alla sorella Clarissa. Inoltre Lucrezia ha rivelato che presto per i suoi fan arriverà una grandissima sorpresa: il suo esordio letterario. Per quanto riguarda l’uscita del branoha scritto: “In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in ...

CCuccaru : @lulu_selassie @givemetartaree Tesoro bello, purtroppo chi non lo prova o non ha una persona cara accanto che ne so… - CamyErrico : @vero919191 @lulu_selassie Come mai stressata? - vero919191 : @CamyErrico @lulu_selassie Bene dai un po' stressata - queen_adnknesh : RT @__drunkfairy: Amo Lulú proprio per questo. Per i valori che ha, per i messaggi che trasmette. Non sentitevi mai sbagliati, mai. Non c’è… - queen_adnknesh : RT @mariang19880353: Sei speciale ??????@lulu_selassie #fairylu -

