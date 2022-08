FOTO/VIDEO: Batista cambia look in vista del sequel di Dune (Di giovedì 25 agosto 2022) Dave Bautista è uno degli attori più richiesti in circolazione. L’ex WWE World Heavyweight Champion sta perfezionandosi come interprete in ogni progetto di alto livello. Ora si prepara a tornare a uno dei suoi ruoli più importanti. L’Animale dovrebbe poi riprendere la sua carriera nel Marvel Cinematic Universe con il terzo capitolo di Guardiani della Galassia, nel ruolo di Drax il Distruttore, e di recente è stato avvistato mentre girava dei contenuti al parco a tema EPCOT della Disney. Il ritorno Batista ha pubblicato su Instagram l’annuncio che sta per iniziare la lavorazione di “Dune: Chapter Two”, il sequel del film vincitore del premio Oscar nel 2021. Ha mostrato le FOTO del suo viso sbarbato di fresco, oltre a un VIDEO della rasatura. L’ex atleta della WWE riprenderà ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 25 agosto 2022) Dave Bautista è uno degli attori più richiesti in circolazione. L’ex WWE World Heavyweight Champion sta perfezionandosi come interprete in ogni progetto di alto livello. Ora si prepara a tornare a uno dei suoi ruoli più importanti. L’Animale dovrebbe poi riprendere la sua carriera nel Marvel Cinematic Universe con il terzo capitolo di Guardiani della Galassia, nel ruolo di Drax il Distruttore, e di recente è stato avto mentre girava dei contenuti al parco a tema EPCOT della Disney. Il ritornoha pubblicato su Instagram l’annuncio che sta per iniziare la lavorazione di “: Chapter Two”, ildel film vincitore del premio Oscar nel 2021. Ha mostrato ledel suo viso sbarbato di fresco, oltre a undella rasatura. L’ex atleta della WWE riprenderà ...

