Elisa Visari risponde alle voci di corna e tradimenti di Andrea Damante a modo suo (Di giovedì 25 agosto 2022) In queste ultime ore, Andrea Damante è tornato al centro del gossip e non di certo, per motivi che gli piaceranno. L’ex tronista di Uomini e Donne, ha un passato da traditore seriale che è stato raccontato anche da Giulia de Lellis, nel su libro, Le corna stanno bene su tutto. Un passato ingombrante che ogni tanto torna a bussare alla porta. E’ successo in queste ore, dopo che sui social, alcuni esperti di gossip e cronaca rosa, hanno iniziato a parlare di un tormentato periodo di crisi nera tra Elisa Visari e Andrea Damante. I due fanno coppia fissa ormai da oltre due anni ma a quanto pare, l’ex vippone, non avrebbe perso il vizio…E quando si parla di vizio si intende quella irrefrenabile voglia di avere altre storielle oltre alla relazione ufficiale. Nulla che si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 agosto 2022) In queste ultime ore,è tornato al centro del gossip e non di certo, per motivi che gli piaceranno. L’ex tronista di Uomini e Donne, ha un passato da traditore seriale che è stato raccontato anche da Giulia de Lellis, nel su libro, Lestanno bene su tutto. Un passato ingombrante che ogni tanto torna a bussare alla porta. E’ successo in queste ore, dopo che sui social, alcuni esperti di gossip e cronaca rosa, hanno iniziato a parlare di un tormentato periodo di crisi nera tra. I due fanno coppia fissa ormai da oltre due anni ma a quanto pare, l’ex vippone, non avrebbe perso il vizio…E quando si parla di vizio si intende quella irrefrenabile voglia di avere altre storielle oltre alla relazione ufficiale. Nulla che si ...

ParliamoDiNews : Andrea Damante e Elisa Visari in crisi | Gossip Blog #andrea #damante #elisa @elisatoffoli #visari #crisi #gossip… - QuotidianPost : Andrea Damante e Elisa Visari è crisi fra i due? “La storia si ripete” - infoitcultura : Andrea Damante e Elisa Visari in crisi? “De Lellis aveva ragione”/ Ma lui interviene… - infoitcultura : Andrea Damante e Elisa Visari in crisi? Lui avrebbe una… - AngoloDV : Andrea Damante, le voci della crisi con Elisa Visari #fairylu #jeru #angolodellenotizie #jessvip #jessicaselassie… -