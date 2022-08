Ciclismo | pagelle sesta tappa Vuelta a España 2022 | tappa a Jay Vine | ma Evenepoel si veste di rosso!

(Di giovedì 25 agosto 2022) Ladella(Bilbao – Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo, 181 km) ha visto la vittoria di Jay, che sull’ultima salita ha anticipato tutti i big della generale. Remco, giunto secondo, si prende la maglia rossa dimostrando una forma clamorosa. Ottima la prova di Enric Mas, terzo, e Juan Ayuso, quarto, che ora occupano la terza e la quinta posizione nella generale e fanno sognare la Spagna. Primoz Roglic giunge quinto ad 1’22’’ dae ora in classifica scende al quarto posto a un minuto dal belga. Ledei protagonisti Jay10: Prestazione superlativa dell’australiano che a 26 anni trova la prima vittoria in carriera in unamolto ...

sportface2016 : #Ciclismo, pagelle sesta tappa #Vuelta2022 : tappa a Jay #Vine, ma #Evenepoel si veste di rosso! - Eurosport_IT : Soler ?? Langellotti ?? De Marchi ?? #EurosportCICLISMO | #LaVuelta22 | #LaVuelta - sportface2016 : #Ciclismo | #Vuelta2022: le pagelle della quinta tappa - infoitsport : Pagelle cronometro maschile Europei ciclismo Monaco 2022 - zazoomblog : Pagelle cronometro maschile Europei ciclismo Monaco 2022: Bissegger fenomenale Ganna impreciso - #Pagelle… -

Danny van Poppel, voto 8 : apripista d'eccezione per Jakobsen. Aiuta il proprio compagno, poi fa la sua volata e chiude quarto. Filippo Ganna, voto 7: la sua azione è così devastante (nel giro di 500 ...Ledel Tour de France 2022: Annemiek Van Vleuten merita la lode, altissime pure Marianne Vos e ...doti di recupero di questa ragazza nata crossista e destinata a diventare un faro del...VUELTA DI SPAGNA - Ecco i migliori e i peggiori della tappa di Bilbao. Non abbiamo visto un confronto diretto tra big che hanno rinviato tutto alla prossima ...Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv esclusiva su Eurosport dalle 14:30, ma non mancheranno le opzioni per la diretta streaming grazie a Eurosport… Leggi ...