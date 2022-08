Chiara Ferragni, attacco di Ornella Muti sul cibo spazzatura: la risposta di Fedez (Di giovedì 25 agosto 2022) Polemica Fedez - Ornella Muti. In una recente intervista a Il Mattino, l?attrice ha parlato della presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023, al fianco di Amadeus. Le sue... Leggi su leggo (Di giovedì 25 agosto 2022) Polemica. In una recente intervista a Il Mattino, l?attrice ha parlato della presenza dial Festival di Sanremo 2023, al fianco di Amadeus. Le sue...

lauraboldrini : La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'… - GiusCandela : Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di foll… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - Lindy_Mucci : RT @andrea__059: Non solo Chiara #Ferragni ha fatto benissimo, ma penso che potrebbe e dovrebbe fare di più per aprire gli occhi di milioni… - MilenaLazzaroni : RT @DomaniGiornale: #ChiaraFerragni si schiera contro #Meloni sull'#aborto. Lo fa con una storia su Instagram, di quelle che scompaiono dop… -