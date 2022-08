Basilicata: «Gas gratis per tutti i residenti». Cos’è e come funziona l’accordo tra Regione e colossi dell’energia (Di giovedì 25 agosto 2022) Domani, 26 agosto, il prezzo medio fissato per l’energia elettrica toccherà la quota record di 718,71 euro al MWh. Oggi il prezzo medio si attesta a 614,76 euro contro il massimo di 637,76 euro al MWh di ieri. In Italia però c’è una Regione che inizierà a soffrire molto meno della crisi energetica. Martedì 23 agosto la Basilicata ha approvato la legge che azzera alcuni costi nelle bollette del gas per i residenti, la norma infatti è chiamata «gas gratis per tutti». Da ottobre, quindi, i residenti della Regione pagheranno almeno il 50 per cento in meno in bolletta. come nasce la norma La normativa arriva al termine di un accordo tra la Regione e le compagnie petrolifere in loco. In Basilicata si concentrano un ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 agosto 2022) Domani, 26 agosto, il prezzo medio fissato per l’energia elettrica toccherà la quota record di 718,71 euro al MWh. Oggi il prezzo medio si attesta a 614,76 euro contro il massimo di 637,76 euro al MWh di ieri. In Italia però c’è unache inizierà a soffrire molto meno della crisi energetica. Martedì 23 agosto laha approvato la legge che azzera alcuni costi nelle bollette del gas per i, la norma infatti è chiamata «gasper». Da ottobre, quindi, idellapagheranno almeno il 50 per cento in meno in bolletta.nasce la norma La normativa arriva al termine di un accordo tra lae le compagnie petrolifere in loco. Insi concentrano un ...

