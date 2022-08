Addio a Joe E Tata di Beverly Hills 90210 | il Nat del Peach Pit diventato familiare per più d’una generazione

(Di giovedì 25 agosto 2022) Joe E.si è spento all’età di 85 anni: l’attore ha interpretato il proprietario delPit nella serieNat Bussichio, ed è apparso come volto ricorrente durante tutte le 10 stagioni della serie culto degli anni Novanta. Joe E.è stato il bonario Nat in 238 dei 293 episodi della serie, riprendendo il suo ruolo in un episodio del 2008 del sequel di CW. A dare la notizia della sua dipartita è stato uno degli interpreti di, con un sentito tributo all’uomo e all’attore. Questo il lungo messaggio che gli ha dedicato Ian Ziering, interprete di Steve Sanders nella serie, ricordando anche altre recenti perdite nel cast tecnico. Negli ultimi mesi abbiamo perso ...

andreafrancesco : RT @badtasteit: #JoeETata è morto a 85 anni, il commovente addio di Ian Ziering - Monicavda83 : RT @tvblogit: Joe E. Tata è morto: addio a Nat del Peach Pit di Beverly Hills, 90210 - ManySkills1701 : RT @badtasteit: #JoeETata è morto a 85 anni, il commovente addio di Ian Ziering - SerieTvserie : Joe E. Tata è morto: addio a Nat del Peach Pit di Beverly Hills, 90210 - badtasteit : #JoeETata è morto a 85 anni, il commovente addio di Ian Ziering -

E. Tata, 85 anni, era conosciuto per aver interpretato Nat nella serie cult Beverly Hills 90120: l'annuncio di Ian ...E. Tata, aveva 85 anni.E. Tata si è spento a 85 anni , dopo una lunga battaglia con l' Alzheimer . L'attore, reso celebre dal ruolo di Nat Bussichio in Beverly Hills 90210 , è stato ...Joe E. Tata, 85 anni, era conosciuto per aver interpretato Nat nella serie cult Beverly Hills 90120: l'annuncio di Ian Ziering!Nello stesso post in cui ha detto addio a Joe E. Tata, Ian ha ricordato altri volti della serie venuti a mancare negli ultimi anni. Ha menzionato la scrittrice e produttrice Jessica Klein e l’attrice ...