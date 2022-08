Twitter | rivelazioni su possibili carenza nella sicurezza degli account Musk festeggia | il titolo crolla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022)sotto pressione dopo che l’ex capo delladella società Peiter Zatko ha denunciato gravi carenzegestione dei dati personaliutenti. Ieri sera ilha chiuso in calo a Wall Street di quasi l’8%, scendendo sotto ai 40 dollari ad azione. Secondo le ammissioni di Zatko, licenziato all’inizio del 2022, la società avrebbe anche fornito false informazioni ai regolatori statunitensi sui suoi sistemi di difesa informatica e suglifalsi utilizzato anche per campagne di disinformazione orchestrate dall’estero. Sonoche rischiano di avere un peso significativo nel processo in corso traed Elon. Il patron di Tesla aveva prima lanciato un’offerta da 44 miliardi di dollari sulla ...