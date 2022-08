Traffico Roma del 24-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Luceverdeme trovati dalla redazione e rallentamenti E bravi i file sulla-firenze tra la diramazionenord e Ponzanono direzione Firenzeintenso sulla Pontina con lunghe code tra Spinaceto e Torvaianica verso Pomezia in città poco ile al momento senza segnalazioni di rilievo ricordiamo che è ancora chiusa alvia Paolo Sesto Per consentire lavori urgenti alle mentre per una voragine divieto di transito in via Innocenzo XI nel quartiere Aurelio da oggi fino a venerdì 26 agosto via Salaria chiusa altra Piazza Priscilla e viale Somalia in direzione di via Foro Italico senso unico con limite di velocità di 30 km orari tra viale Somalia Piazza Priscilla verso il centro e infine questo pomeriggio alle ...