Tra dem e grillini in Sicilia volano stracci: dopo l'addio di Conte il Pd valuta "una causa civile" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tra Pd e M5S in Sicilia volano stracci. Due giorni fa Conte aveva annunciato con torni perentori: «In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l'isola». Niente alleanza con il Pd, quindi. Meglio «andare avanti con Nuccio Di Paola Presidente». Ora potrebbe finire in tribunale la rottura dell'alleanza tra dem e cinquestelle per le regionali. Ad annunciarlo, in un'intervista a La Sicilia, è il segretario del Pd Siciliano Anthony Barbagallo. «Ho dato mandato ai nostri legali di verificare la candidabilità di Di Paola la fondatezza di una causa civile per chiedere il risarcimento dei danni che abbiamo subito da chi non ha rispettato le regole che ci eravamo dati», dice al quotidiano ...

