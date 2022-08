Spezia-Sassuolo | la designazione arbitrale completa

sassuolonews : Spezia Sassuolo arbitro Cosso, VAR Dionisi. Precedenti e statistiche - Spezia_News : ?? Designazione arbitrale di #SpeziaSassuolo Arbitro: Francesco #Cosso Assistenti: #Fiore - #Maccadino Quarto uomo:… - filippoioi : Kvicha Kvaratskhelia ha fatto più gol di: Monza Lecce Cremonese Sampdoria Udinese Salernitana Empoli Bologna Spezia… - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo, da La Spezia sicuri: Antiste neroverde entro il 31 - Spezia_1906 : #SpeziaSassuolo sarà diretta da un arbitro giovane, alla prima con le Aquile: la designazione completa -

Commenta per primo L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno, gara valida per la 3ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2022/23.sabato ore 20.45 Cosso Fiore - Macaddino Iv: Volpi Var: Dionisi Avar: Giallatini... abisso Var: Di Paolo Avar: Paganessi Milan - Bologna sabato ore 20.45 Manganiello Dei Giudici - Margani Iv: Meraviglia Var: Nasca Avar: Imperialesabato ore 20.45 Cosso Fiore - ...Sabato 27 agosto alle ore 20.45 si giocherà Spezia-Sassuolo: ecco precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell’ultima volta per la partita valida per la giornata numero 3 ...LA SPEZIA - Dalla seduta di allenamento di ieri in mattinata, buone notizie per le Aquile, con Daniele Verde che è rientrato a lavorare totalmente in gruppo e potrà quindi essere adoperato col Sassuol ...