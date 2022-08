Senza patente danneggia balaustra santuario Monte Berico

matteosalvinimi : Drogato, senza patente, sotto effetto di droga e con una gamba ingessata investe e uccide un bimbo di 12 anni. Foll… - GINA32451015 : RT @Gazzettino: Ventenne trevigiana senza patente con la Golf dell'amico abbatte balaustra a Monte Berico - chxnqminn : devo prendermi la patente il più presto possibile così che posso andare a tutti i concerti a milano senza problemi - virqomoon : vorrei prendere sta benedetta patente senza fare il minimo sforzo ma la verità è che mi sembra di appartenere a un… - gpr480_vicenza : RT @CittadiVicenza: ?? Monte Berico, balaustra di piazzale della Vittoria danneggiata nella notte da una ventenne senza patente alla guida d… -

Il Notiziario

Per la giovane è scattata inoltre una sanzione complessiva di 5.184 euro, per guida, per non aver mantenuto il controllo del veicolo e per danneggiamento. Sanzionato anche il ...Il giovane che guidava il veicolo è stato sanzionato anche per delle violazioni del codice della strada, in particolare per guidaperché mai conseguita, per non essersi fermato all'alt ... Senza patente e alla guida di auto non assicurata, fermato a Cislago Senza patente alla guida della Golf di un amico abbatte sei colonnine della balaustra di piazzale della Vittoria a Monte Berico. Un cittadino se ne ...E' una ventenne residente a Treviso, priva di patente, l'autrice del danneggiamento, avvenuto la scorsa notte a Vicenza, nel piazzale della Vittoria del Santuario mariano di Monte Berico, meta ogni an ...