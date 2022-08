Papà si sveglia paralizzato dopo un incidente terribile e scopre che le sue 3 figlie sono morte (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un uomo si è risvegliato paralizzato in ospedale a causa delle ferite riportate in un incidente d’auto e ha scoperto che le sue amate figlie sono morte. Somchai Lurak, 26 anni, gestore di un ristorante dell’Idaho, era alla guida di un’auto nella quale erano presenti anche la sua fidanzata, Emma Weigand, e le 3 figlie di lui. Erano fermi ad un semaforo rosso quando sono stati travolti da un guidatore ubriaco che andava ad altissima velocità. Somchai è rimasto gravemente ferito nella collisione, mentre Emma ne è uscita con un braccio e diverse costole rotte. GoFundMeMentre Somchai giaceva nel suo letto d’ospedale, la responsabilità di rivelargli della morte delle sue tre bambine è ricaduta su suo fratello. Aneena, 6 anni e Kya, ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un uomo si è ritoin ospedale a causa delle ferite riportate in und’auto e ha scoperto che le sue amate. Somchai Lurak, 26 anni, gestore di un ristorante dell’Idaho, era alla guida di un’auto nella quale erano presenti anche la sua fidanzata, Emma Weigand, e le 3di lui. Erano fermi ad un semaforo rosso quandostati travolti da un guidatore ubriaco che andava ad altissima velocità. Somchai è rimasto gravemente ferito nella collisione, mentre Emma ne è uscita con un braccio e diverse costole rotte. GoFundMeMentre Somchai giaceva nel suo letto d’ospedale, la responsabilità di rivelargli delladelle sue tre bambine è ricaduta su suo fratello. Aneena, 6 anni e Kya, ...

