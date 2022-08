Omicidio Darya Dugina, la narrazione sposa la tesi del complotto: alibi perfetto per la ritorsione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nell’agosto del 1999, una serie di misteriosi attentati provoca la morte di 293 persone a Mosca e in provincia. Vladimir Putin, che era stato nominato da poco primo ministro dopo essere diventato capo dell’intelligence russa (Fsb), e che sta brigando per succedere a Boris Eltsin, il presidente sempre più inaffidabile e contestato, chiede l’appoggio degli amici oligarchi che controllano i media e denuncia violentemente in tv la responsabilità cecena, promettendo di stanare e uccidere i terroristi ovunque si nascondano, “anche nei cessi”. Alle veementi promesse, segue la guerra. A settembre, infatti, l’esercito russo invade la Cecenia, attacca con violenza inaudita gli indipendentisti ceceni. Lo scaltro Putin ha l’appoggio dell’opinione pubblica, ben manipolata: si è ritagliato la reputazione di uomo forte, determinato, implacabile. Diventa il conquistatore del Caucaso, la sua popolarità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nell’agosto del 1999, una serie di misteriosi attentati provoca la morte di 293 persone a Mosca e in provincia. Vladimir Putin, che era stato nominato da poco primo ministro dopo essere diventato capo dell’intelligence russa (Fsb), e che sta brigando per succedere a Boris Eltsin, il presidente sempre più inaffidabile e contestato, chiede l’appoggio degli amici oligarchi che controllano i media e denuncia violentemente in tv la responsabilità cecena, promettendo di stanare e uccidere i terroristi ovunque si nascondano, “anche nei cessi”. Alle veementi promesse, segue la guerra. A settembre, infatti, l’esercito russo invade la Cecenia, attacca con violenza inaudita gli indipendentisti ceceni. Lo scaltro Putin ha l’appoggio dell’opinione pubblica, ben manipolata: si è ritagliato la reputazione di uomo forte, determinato, implacabile. Diventa il conquistatore del Caucaso, la sua popolarità ...

