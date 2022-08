Museo della Bibbia: reso un Vangelo trafugato in Grecia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Museo della Bibbia di Washington ha restituito un Vangelo scritto a mano di più di 1.000 anni alla Chiesa greco-ortodossa. La Direzione ha stabilito che proviene dal saccheggio di un monastero greco durante la Prima Guerra mondiale. I Responsabili hanno trasferito il manufatto che i suoi fondatori hanno acquisito in un’asta di Christie’s nel 2011, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ildi Washington ha restituito unscritto a mano di più di 1.000 anni alla Chiesa greco-ortodossa. La Direzione ha stabilito che proviene dal saccheggio di un monastero greco durante la Prima Guerra mondiale. I Responsabili hanno trasferito il manufatto che i suoi fondatori hanno acquisito in un’asta di Christie’s nel 2011,

federicadieni : 50 anni fa il ritrovamento dei #BronzidiRiace, simbolo Di Reggio Calabria e candidati a diventare patrimonio Unesco… - Figo_mancato : @leorenas1 Ma l'assenza di fisicità a volte fa enfatizzare delle caratteristiche di una persona, che magari vengono… - DLFederico98 : @techpat_yt Siii ti dissi che vicino la mia ex uni c'era questo museo ferroviario che sorgeva in corrispondenza del… - PulcinoRossoner : RT @uaworldit: La Giornata dell'Indipendenza Ucraina. La Russia non solo uccide gli ucraini, cerca anche di distruggere l'idea stessa di… - salutiawilli : RT @FVGlive: ?? Tolmezzo C’è un luogo, dove è possibile viaggiare nel tempo, gustare i sapori tipici della montagna, giocare con alcuni curi… -