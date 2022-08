Milik voglia matta di Juve: una rincorsa lunga 2 anni (Di mercoledì 24 agosto 2022) Arek Milik è vicinissimo alla Juve, anche nel 2020 i bianconeri ci provarono ma Aurelio De Laurentiis non volle cederlo. In quel caso il presidente del Napoli imponeva una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro, nonostante il calciatore fosse in scadenza di contratto. Una mossa per non rinforzare una rivale che poteva costare caro all’imprenditore cinematografico, che poi trovò una sponde con il Marsiglia, disponibile anche a concedere il 30% su una futura rivendita. Dunque con Milik alla Juve ci andrebbe a guadagnare anche il Napoli, che ovviamente in questo momento non si può opporre alla cessione ai bianconeri. La trattativa è ben avviata con il calciatore polacco che scalpita dalla voglia di vestire la maglia della Juventus. Lo avrebbe fatto con estremo piacere anche nel ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Arekè vicinissimo alla, anche nel 2020 i bianconeri ci provarono ma Aurelio De Laurentiis non volle cederlo. In quel caso il presidente del Napoli imponeva una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro, nonostante il calciatore fosse in scadenza di contratto. Una mossa per non rinforzare una rivale che poteva costare caro all’imprenditore cinematografico, che poi trovò una sponde con il Marsiglia, disponibile anche a concedere il 30% su una futura rivendita. Dunque conallaci andrebbe a guadagnare anche il Napoli, che ovviamente in questo momento non si può opporre alla cessione ai bianconeri. La trattativa è ben avviata con il calciatore polacco che scalpita dalladi vestire la maglia dellantus. Lo avrebbe fatto con estremo piacere anche nel ...

maxgiocondo : @Vink901 2/2 dire grazie a chi come te ha voglia di dire le verità che per quanto scomode la setta non dice. Siamo… - infoitsport : Milik voglia matta di Juve: una rincorsa lunga 2 anni - _starshineforju : RT @Marco_Roger10: Una società che cerca Milik il 23 agosto è una società finita, senza idee, in balia di un 60enne boomer che non ha più a… - DanielaImpinto : RT @Marco_Roger10: Una società che cerca Milik il 23 agosto è una società finita, senza idee, in balia di un 60enne boomer che non ha più a… - beatricebiasco_ : RT @Marco_Roger10: Una società che cerca Milik il 23 agosto è una società finita, senza idee, in balia di un 60enne boomer che non ha più a… -