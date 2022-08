House of the Dragon, il torneo e il sistema di successione dei Targaryen (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’episodio di apertura della serie House of the Dragon ci riporta a Westeros, il Continente Occidentale, ma questa volta in un periodo di pace. Viserys I Targaryen è il quinto re della dinastia felicemente sposato con Aemma Arryn insieme alla quale ha già avuto una figlia, di nome Rhaenyra, ed è in attesa di un nuovo bambino. In preparazione all'arrivo del nuovo pargolo dei Targaryen, Viserys organizza un importante torneo a cui sono chiamati a partecipare i guerrieri di tutte le casate. Si tratta di un evento molto importante da cui si comprende il meccanismo alla base della linea di successione da cui deriva la scelta degli eredi. Nel corso della storia viene rivelato che Aemma ha perso numerosi bambini; quindi questa nuova gravidanza potrebbe avere un effetto decisivo sulla dinastia ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’episodio di apertura della serieof theci riporta a Westeros, il Continente Occidentale, ma questa volta in un periodo di pace. Viserys Iè il quinto re della dinastia felicemente sposato con Aemma Arryn insieme alla quale ha già avuto una figlia, di nome Rhaenyra, ed è in attesa di un nuovo bambino. In preparazione all'arrivo del nuovo pargolo dei, Viserys organizza un importantea cui sono chiamati a partecipare i guerrieri di tutte le casate. Si tratta di un evento molto importante da cui si comprende il meccanismo alla base della linea dida cui deriva la scelta degli eredi. Nel corso della storia viene rivelato che Aemma ha perso numerosi bambini; quindi questa nuova gravidanza potrebbe avere un effetto decisivo sulla dinastia ...

