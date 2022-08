Harry Styles sotto attacco per le sue parole sulle scene di sesso tra persone gay (Di mercoledì 24 agosto 2022) Harry Styles è stato pesantemente criticato online per aver parlato, durante un'intervista su My Policeman, delle scene di sesso tra persone gay nel mondo del cinema. Harry Styles è stato criticato dai fan dopo aver fatto un commento sul fatto che le rappresentazioni cinematografiche del sesso gay sono di solito relegate a delle sequenze hot in cui "due ragazzi ci danno dentro". Il cantante, 28 anni, ha recentemente parlato con la rivista Rolling Stone a proposito del suo nuovo film, My Policeman, in cui interpreta un agente di polizia omosessuale che nasconde a tutti la sua vera sessualità negli anni '50. Styles ha scatenato una reazione negativa online, dopo aver parlato del suo desiderio di esprimere tenerezza nelle ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 agosto 2022)è stato pesantemente criticato online per aver parlato, durante un'intervista su My Policeman, delleditragay nel mondo del cinema.è stato criticato dai fan dopo aver fatto un commento sul fatto che le rappresentazioni cinematografiche delgay sono di solito relegate a delle sequenze hot in cui "due ragazzi ci danno dentro". Il cantante, 28 anni, ha recentemente parlato con la rivista Rolling Stone a proposito del suo nuovo film, My Policeman, in cui interpreta un agente di polizia omosessuale che nasconde a tutti la sua vera sessualità negli anni '50.ha scatenato una reazione negativa online, dopo aver parlato del suo desiderio di esprimere tenerezza nelle ...

