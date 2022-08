Atp 250 Winston-Salem 2022 | montepremi e prize money

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Iled ildel torneo Atp 250 di(cemento outdoor), ultimo appuntamento prima dell’inizio degli US Open. A guidare il seeding c’è il bulgaro Dimitrov, seguito dall’olandese Van De Zandschulp, dal danese Rune e dallo statunitense Cressy. In gara anche l’argentino Baez, l’australiano Kokkinakis ed il britannico Draper. Sono ai nastri di partenza pure l’austriaco Thiem, beneficiario di una wild card, e l’inglese Edmund, al via grazie al ranking protetto. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE Difenderanno i colori azzurri in tre. Si tratta di Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, chiamati a raccogliere punti e fiducia in vista dell’ultimo Slam della stagione. I primi due sono testa di serie e dunque potranno usufruire di un bye ...

Virgilio Sport

ROMA " Lorenzo Sonego stacca il biglietto per gli ottavi di finale del "Winston - Salem Open",(montepremi 731.935 dollari) in corso sul cemento della città del Nord Carolina. Il piemontese, numero 63e testa di serie numero 14, ha sconfitto 7 - 5 6 - 1 il cileno Alejandro Tabilo (...Sonego - Cressy è un match valido per il terzo turno del torneodi Winston - Salem: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming. Lorenzo Sonego è l'unico superstite - i suoi connazionali Musetti e Fognini non hanno superato il secondo ... ATP 250 Winston-Salem: Sonego agli ottavi di finale, fuori Fognini Credere di più nei propri mezzi e spingersi oltre i propri limiti. L’insegnamento arriva direttamente dalla leggenda del tennis John McEnroe e raggiunge, come destinatario, Jannik Sinner. Testa di ser ...Il programma di oggi, mercoledì 24 agosto, dell'ATP 250 statunitense: andranno in scena gli ottavi di finale e per i colori azzurri spicca l'impegno di Lorenzo Sonego, che nella tarda serata italiana ...