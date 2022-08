Ancora una violenza sessuale in piazza: vittima una finlandese. Arrestato un giovane (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mentre non si fermano le polemiche dopo lo stupro di Piacenza con tanto di video pubblicato da Giorgia Meloni, un altro grave fatto di violenza scuote l'Emilia Romagna. Un giovane di origine ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mentre non si fermano le polemiche dopo lo stupro di Piacenza con tanto di video pubblicato da Giorgia Meloni, un altro grave fatto discuote l'Emilia Romagna. Undi origine ...

matteosalvinimi : Ancora in Emilia, ancora uno stupro, ancora un immigrato, ancora la vita di una donna distrutta. Fermarli si può, a… - Ettore_Rosato : Nel giorno in cui il consigliere del Cremlino #Suslov, ci spiega come con le elezioni cambierà l'approccio dell'Ita… - AlbertoBagnai : Il programma di campagna: - GobGil : RT @Dario33883068: Oggi PAMELA MASTROPIETRO, avrebbe compioto 23 anni, violentata a turno clandestini nigeriani, spacciatori di droga, ucci… - ItaliaViva : RT @sandrogozi: #24agosto 2016 un violento #terremoto devasta #Amatrice, #Accumoli e #Arquata, 249 morti In #Italia dobbiamo lavorare anco… -