Stromae | l' uomo che veniva da altrove

Leggi su gqitalia

(Di martedì 23 agosto 2022) Sono quasi le 23 del 16 aprile 2022 quandofa il suo ingresso in scena al Coachella Festival. La folla è più vasta di quella di sette anni fa, la posta in gioco forse più importante, lo show anche più considerevole. Impossibile però avvertire un qualsiasi imbarazzo, o anche solo una punta di timidezza nel cantautore belga: qui è nel suo mondo, perfettamente inserito al fianco di altri mastodonti della pop music attuale (Harry Styles, Kanye West, Doja Cat), raramente a suo agio come quando moltiplica i personaggi – qui un orfano, là un depresso,una donna sul punto di rompere con il suo compagno –, come un performer mai sazio, perpetuamente in cerca di nuove emozioni da incarnare. ©ALIQUEC’è in questo tutta l’ambizione del suo terzo album, Multitude, uscito nel marzo scorso: indossare costumi diversi, reinventarsi attraverso molteplici ...