Lazio, UFFICIALE la cessione di Raul Moro alla Ternana: il comunicato (Di martedì 23 agosto 2022) UFFICIALE il trasferimento di Raul Moro alla Ternana. E’ arrivato anche il comunicato da parte della Lazio UFFICIALE il trasferimento dello spagnolo Raul Moro alla Ternana. Arriva il comunicato della Lazio, con cui si ufficializza l’affare. IL comunicato – «La S.S. Lazio informa di aver ceduto temporaneamente, sino al 30/06/23, il calciatore Moro Prescoli Raul a favore della Ternana Calcio, partecipante al campionato di Serie B». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022)il trasferimento di. E’ arrivato anche ilda parte dellail trasferimento dello spagnolo. Arriva ildella, con cui si ufficializza l’affare. IL– «La S.S.informa di aver ceduto temporaneamente, sino al 30/06/23, il calciatorePrescolia favore dellaCalcio, partecipante al campionato di Serie B». L'articolo proviene da Calcio News 24.

FcInterNewsit : UFFICIALE - Lazio, Raul Moro ceduto in prestito alla Ternana - serieB123 : SerieB Ternana, colpo UFFICIALE: arriva in prestito dalla Serie A - Noibiancocelest : CALCIOMERCATO LAZIO: Ufficiale Raul Moro alla Ternana – IL COMUNICATO - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Lazio; ufficiale, Moro in prestito alla Ternana Lo spagnolo via fino a giugno 2023 - lazio_magazine : UFFICIALE - Lazio, Raul Moro in prestito alla Ternana -