Il Napoli piace e il mercato non è ancora finito (Di martedì 23 agosto 2022) Un magnifico Napoli a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato di Serie A. Dimenticati i malumori dell’ambiente durante l’estate, a seguito dell’addio di diversi big, da Lorenzo Insigne a Kalidou Koulibaly. Adesso sono gli stessi tifosi ad essere conquistati dagli ultimi colpi di mercato. Il morale della piazza è cresciuto parecchio proprio nei giorni scorsi, come le quotazioni della stessa formazione partenopea da parte degli esperti. I ragazzi di Spalletti sono infatti considerati tra i favoriti per lo scudetto sui nuovi siti scommesse. Partono dietro solo a Inter, Juventus e Milan. In occasione dell’ultima partita casalinga, ben quarantamila tifosi sugli spalti sono rimasti estasiati dalle giocate di alcuni dei nuovi, soprattutto di quelle del georgiano Kvaratskhelia. Il famoso tiro a giro di Lorenzo Insigne non è andato affatto in ... Leggi su napolipiu (Di martedì 23 agosto 2022) Un magnificoa punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato di Serie A. Dimenticati i malumori dell’ambiente durante l’estate, a seguito dell’addio di diversi big, da Lorenzo Insigne a Kalidou Koulibaly. Adesso sono gli stessi tifosi ad essere conquistati dagli ultimi colpi di. Il morale della piazza è cresciuto parecchio proprio nei giorni scorsi, come le quotazioni della stessa formazione partenopea da parte degli esperti. I ragazzi di Spalletti sono infatti considerati tra i favoriti per lo scudetto sui nuovi siti scommesse. Partono dietro solo a Inter, Juventus e Milan. In occasione dell’ultima partita casalinga, ben quarantamila tifosi sugli spalti sono rimasti estasiati dalle giocate di alcuni dei nuovi, soprattutto di quelle del georgiano Kvaratskhelia. Il famoso tiro a giro di Lorenzo Insigne non è andato affatto in ...

