Fascetti | ' Juve? Non da Scudetto Roma e Napoli dietro Inter e Milan'

NAPOLI - A 1 Station Radio è intervenuto Eugenio Fascetti, ex allenatore, fra le tante, di Torino e Fiorentina. Sulla Juventus si è espresso così: "La Juve del primo tempo, tolta l'occasione di Cuadrado, è stata davvero poca roba. Non credo sia una squadra da Scudetto. Ha fatto una ventina di minuti nel secondo tempo. I bianconeri sono vuoti a centrocampo, la squadra di Spalletti mi incuriosisce. Inter e Milan alla pari per il titolo, il Napoli mi incuriosisce."