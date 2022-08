Bari | UFFICIALE | preso il difensore sloveno Zuzek

FootballReprt : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #SerieB | #Bari, ufficiale l'arrivo di Zan #Zuzek - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Bari, ufficiale l'arrivo di Zan #Zuzek - ivanseb2397 : RT @DavideAbre: Formazione ufficiale #BariPalermo #Bari (4-3-1-2): #Caprile, #Pucino, #Terranova, #DiCesare (c), #Ricci, #Maita, #Maiello,… - DavideAbre : Formazione ufficiale #BariPalermo #Bari (4-3-1-2): #Caprile, #Pucino, #Terranova, #DiCesare (c), #Ricci, #Maita,… - Dom2998 : @Gazzismo Ahahhaha io sono riuscito a prendere solo quella nera con scritto 'La Bari' trovata a culo sul sito ufficiale di Kappa ?? -

TuttoCalcioPuglia.com

Intanto un uscita è praticamente. Andrea Ghion (2000), centrocampista preso in prestito ... Alle liste c'è la sfida contro il, seconda consecutiva in casa, da cercare di vincere per ...Il primo attoin casa Grotte, comunque, è stato quello nella splendida location della Taverna degli Amici, con il presidente Tanese che ha dato il benvenuto alla nuova stagione agonistica ... UFFICIALE - Bari, lo sloveno Zuzek è biancorosso: la scheda Il Bari (serie B) comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Koper i diritti delle prestazioni sportive del difensore sloveno Zan Zuzek (classe 1997), che ha firmato un contratto triennale ...SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Koper i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Žan Žužek (Lubiana, Slovenia, 26.01.97); il difensore ha firmato un contratto ...