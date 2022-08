ATP Winston-Salem 2022 | pioggia protagonista e sfida tra Lorenzo Musetti e Richard Gasquet rinviata a oggi

(Di martedì 23 agosto 2022)nella giornata di incontri a, nella Carolina del Nord (Stati Uniti). Sul cemento americano l’arrivo di Giove Pluvio ha disturbato il susseguirsi dei match e ciò ha portato a traslare l’inizio delle partite in programma. Un mutamento del quadro che ha riguardato, in particolare, l’attesadella serata statunitense (nottata italiana) tra. Il match, infatti, per via dei ritardi accumulati per lasi disputeràalle 13.00 locali, le 19.00 italiane. Una scomodità per entrambi che avrebbero preferito giocare e seguire l’iter originario. Tuttavia, tenuto conto dello sviluppo del confronto tra ...

OA_Sport : #TENNIS Pioggia protagonista e match tra Musetti e Gasquet posticipato a oggi: sfida decisamente accattivante a Win… - zazoomblog : Tennis ATP Winston-Salem: esordio positivo per Fabio Fognini - #Tennis #Winston-Salem: #esordio - ParliamoDiNews : PROGRAMMA Atp Winston-Salem 2022: orari di martedì 23 agosto #CORONAVIRUS @istsupsan #23agosto - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Thiem ???? vs Wolf ????, primo turno del torneo Atp 250 di Winston-Salem - sportface2016 : #AtpWinstonSalem: il programma di martedì 23 agosto -

LiveTennis.it

Gasquet - Musetti è un match valido per il secondo turno del torneo250 di- Salem: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming. A livello anagrafico, tra i due, c'è un abisso - il francese è di sedici anni più grande rispetto all'...Fognini - Lajovic è un match valido per il primo turno del torneo250 di- Salem: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming. Nella Carolina del Nord, a- Salem, c'è la riedizione della finale di Monte Carlo 2019, la partita ... ATP 250 Winston Salem: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Lorenzo Musetti e Fabio Fognini (LIVE) Nel remake della finale che lo incoronò campione del Masters 1000 di Monte-Carlo 2019, Fabio Fognini sconfigge Dusan Lajovic 7-5 7-5 e, nell'ATP 250 di Winston-Salem, conquista la sua seconda vittoria ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Sonego-Tabilo. Il match vale per il primo turno del 250 statunitense ...