Ucraina, l’analista: “Dugin un outsider, inusuale come obiettivo” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Aleksandr Dugin “non è una persona di primo piano dell’establishment russo, è un outsider”, e “non immagino reazioni particolarmente intense a questo attentato” che “è qualcosa di sconcertante, di inusuale, soprattutto per l’obiettivo politico: non un oligarca, non un uomo di potere, un intellettuale le cui idee possono piacere o non piacere ma che si è cercato di colpire e si è colpito tramite la figlia per ciò che diceva e non per ciò che faceva a livello politico”. Lo dice all’Adnkronos Aldo Ferrari, capo del Programma Russia, Caucaso e Asia Centrale dell’Ispi e professore di Storia dell’Eurasia dell’Università Cà Foscari di Venezia, dopo l’attentato contro Darya Dugina, figlia di Aleksandr Dugin La morte di Dugina è stata causata da “un atto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Aleksandr“non è una persona di primo piano dell’establishment russo, è un”, e “non immagino reazioni particolarmente intense a questo attentato” che “è qualcosa di sconcertante, di, soprattutto per l’politico: non un oligarca, non un uomo di potere, un intellettuale le cui idee possono piacere o non piacere ma che si è cercato di colpire e si è colpito tramite la figlia per ciò che diceva e non per ciò che faceva a livello politico”. Lo dice all’Adnkronos Aldo Ferrari, capo del Programma Russia, Caucaso e Asia Centrale dell’Ispi e professore di Storia dell’Eurasia dell’Università Cà Foscari di Venezia, dopo l’attentato contro Daryaa, figlia di AleksandrLa morte dia è stata causata da “un atto di ...

