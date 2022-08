Modavi | Emergenza devianze | contrastare dipendenze

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 agosto 2022): È, politica contrastipatologiche – “Secondo i dati dell’ISS, segnala MO.D.A.V.I. Onlus, l’alcol risulta essere una delle sostanze psicoattive più usate in Europa. L’abuso di alcol è il quinto fattore di rischio per il carico di malattia globale. Sono circa 800 le persone che ogni giorno muoiono in Europa per patologie correlate all’abuso di alcool. In Italia muoiono a causa dell’alcol più di 17.000 persone ogni anno. “L’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossico, nella relazione 2022, stima che siano circa 83,4 milioni gli adulti che abbiano fatto uso di sostanze illecite. Nell’ultimo anno, sono 22 milioni gli Europei che hanno consumato cannabis, 3,5 milioni i consumatori di cocaina, 1 milione gli adulti che hanno fatto uso di eroina. “Questi ...