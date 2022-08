Agenzia ANSA

Nuovi danni sono stati registrati nei silos di grano nel porto di Beirut, colpito da un'esplosione mortale nell'agosto 2022, a seguito di un massiccio incendio notturno e di un crollo parziale, il ...Ilresta così immobile, paralizzato in preda di una classe politica rapace, impunita e ...i silos o il paese L'impasse in cui versa il paese è tornata di drammatica attualità ... Libano, crollano parti dei silos di grano colpiti dall'esplosione nel porto di Beirut - Mondo Nuovi danni sono stati registrati nei silos di grano nel porto di Beirut, colpito da un'esplosione mortale nell'agosto 2022, a seguito di ...Nelle immagini il lento collasso della struttura-simbolo della devastante esplosione del 4 agosto 2020. I silos del porto di Beirut, in Libano, hanno subito un nuovo parziale crollo durante la notte n ...