L’Egitto scarcera 25 detenuti | ma non c’è Alaa Abd el-Fattah

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 agosto 2022) La scorsa settimana 25 prigionieri egiziani, in detenzione preventiva da lungo tempo, sono tornati in libertà a seguito di una decisione del comitato presidenziale per la grazia. Ricordiamo i loro nomi, perché è importante sapere che hanno riabbracciato i loro cari dopo mesi e mesi di ingiusta detenzione: Ahmed Mohamed Khalaf Mahmoud; Mohamed Shaaban Mahmoud Mohamed; Mahmoud Yousry Abdel Azim Sayed; Bassiouni Ramadan Mohamed Ali; Omnia Shaaban Tolba; Adham Hassan Hassanein Nafeh; Peter Nashat Naim Ragheb, Khalil Abdel Hamid Khalil Mohammed, Tariq Ezzat Amin; Moamen Mohamed Rabie Abdel; Khaled Mohsen Suleiman Ayoub; Shady Sharaf El-Din Abdel Hamid; Mahmoud Mohamed Mahmoud Al-Makhzangi; Maysa AbdelAbdel Meguid; Amr Gaber Mekkawy; Hossam Gaber Mekkawy Morshid; Yahya Abdel Nawab Ashour; Ashour Saleh Hassan Mohammed; Mahmoud Khalil Khalil; ...