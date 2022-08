I servizi segreti russi sostengono di aver trovato il colpevole dell’omicidio di Darya Dugina (Di lunedì 22 agosto 2022) L’FSB, il servizio di sicurezza russo che ha raccolto l’eredità del KGB, sostiene di aver concluso l’indagine sull’omicidio di Darya Dugina, la figlia del filosofo e politologo Alexander Dugin morta in un attentato sabato sera fuori Mosca, mentre viaggiava sull’auto del padre di ritorno dal festival musicale e letterario “Tradizione”. Dugin, per puro caso, all’ultimo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 22 agosto 2022) L’FSB, ilo di sicurezza russo che ha raccolto l’eredità del KGB, sostiene diconcluso l’indagine sull’omicidio di, la figlia del filosofo e politologo Alexander Dugin morta in un attentato sabato sera fuori Mosca, mentre viaggiava sull’auto del padre di ritorno dal festival musicale e letterario “Tradizione”. Dugin, per puro caso, all’ultimo InsideOver.

