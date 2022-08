Elezioni, Pizzarotti rompe con il Terzo polo: non sarò candidato (Di lunedì 22 agosto 2022) Federico Pizzarotti rompe col Terzo polo e annuncia che non sarà candidato. "La mia partecipazione alle Elezioni politiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia", scrive su Fb l'ex sindaco di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Federicocole annuncia che non sarà. "La mia partecipazione allepolitiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia", scrive su Fb l'ex sindaco di ...

davidallegranti : Volano già stracci nel Terzo Polo. Pizzarotti 'La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finis… - natalibera : RT @FedePizzarotti: La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia. Scoprite qui come mai...… - DiegoMozzo : RT @davidallegranti: Volano già stracci nel Terzo Polo. Pizzarotti 'La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finisce… - antonello_picci : #Pizzarotti: 'non mi candido, nel terzo polo scelte conservative e poco coraggio. Non c'è stato spazio per Albertin… - telodogratis : Elezioni politiche 2022, Pizzarotti: “Non mi candido” -